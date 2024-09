De Espanha chega uma história insólita. O experiente médio francês Étienne Capoue, que terminou contrato com o Villareal em junho, está a treinar numa equipa de basquetebol para manter a forma.

«O meu sonho de infância era jogar basquetebol na NBA. Era esse o meu sonho. E ainda é o meu sonho», admitiu no ano passado o ex-jogador de Watford, Tottenham ou Toulouse, em declarações citadas pelo jornal Relevo.

Agora, esteve na sessão de treino do CB Jovens L'Eliana, um clube valenciano que tem a sua equipa sénior na terceira divisão espanhola e que, no domingo à tarde, recebeu Capoue para dar os primeiros passos do seu sonho de criança.

O francês ainda não está federado, pelo que não pode competir nesta divisão com a equipa, mas pode treinar e jogar amigáveis. Fontes do clube valenciano disseram ao referido jornal que Capoue só está a treinar há uma semana, mas já vêem nele alguma qualidade e uma eventual opção, dadas as suas capacidades físicas.

O jornal diz que a direção do clube «não quer pressioná-lo», mas sublinha as «condições brutais» de Capoue enquanto jogador. Foi o próprio que se ofereceu para treinar. Os filhos do francês jogam nas equipas jovens do clube. Será que Capoue vai a tempo de uma mudança de modalidade?