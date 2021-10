O treinador do Sevilha, Julen Lopetegui, saiu em defesa do selecionador espanhol Luis Enrique face às críticas à convocatória para a seleção de Espanha, reforçando que o técnico nacional percebe mais de futebol do que aqueles que lhe apontaram o dedo ao elenco para a ‘final four’ da Liga das Nações.

Questionado pela declaração de Luis Enrique na terça-feira – o selecionador disse que não lia a imprensa porque acredita que sabe mais de futebol do que a maioria – Lopetegui, que já passou pelo FC Porto e também pelo comando da seleção de Espanha, foi retumbante.

«Essa pergunta é para o Luis, não para mim. Querem que dê a minha opinião? Evidentemente que saberá mais [de futebol] do que todos vós, sem dúvida alguma. A partir daí, a decisão sobre aquilo que ele faz parece-me bem. Mas sabe mais do que vós, não tenho dúvida», afirmou Lopetegui, em entrevista ao jornal As, publicada este sábado.

Espanha ultrapassou Itália na meia-final da Liga das Nações com uma vitória por 2-1 e vai discutir o troféu no domingo, ante a França.