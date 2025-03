Raúl de Tomás quebrou o silêncio sobre a ausência das opções da equipa do Rayo Vallecano esta época e revelou que viveu um «período difícil».

«Foram momentos difíceis para mim nestes últimos dois meses, mas às vezes é preciso fazer uma pausa para voltar a pôr as coisas no lugar, para nos sentirmos bem... A verdade é que foi muito bom para mim», confessou o internacional espanhol, esta segunda-feira à One Toro TV, depois de ter regressado aos treinos em fevereiro.

De recordar que, esta temporada, o ex-Benfica apenas realizou um jogo oficial pelo emblema espanhol, a 29 de outubro do ano passado, para a Taça do Rei, diante do CD Villamuriel, onde apontou dois golos na vitória do Rayo, por 5-0.

O internacional espanhol não é convocado desde o dia 24 de novembro de 2024, levando o clube a justificar a ausência devido a uma «doença comum». No entanto, surgiram rumores de que RDT estaria a causar mau ambiente no balneário.