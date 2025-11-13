A passagem de Pedro León pelo Real Madrid foi marcada por um momento em que José Mourinho criticou o médio espanhol em plena conferência de imprensa. Atualmente no Real Murcia e com 38 anos, continua sem entender o que levou Mourinho a proferir a frase: «Vocês falam do Pedro como se fosse Zidane, Di Stéfano ou Maradona e ele é um bom jogador que há dois dias jogava pelo Getafe.»

«Vou ser honesto. Não doeu, não me magoou. Doeu-me não saber porquê. E até hoje ainda não sei», disse o jogador espanhol, citado pela Marca.

León nega que as palavras de Mourinho tenham surgido porque se desleixou no aquecimento durante um jogo. «Podem ir ver esse jogo, em nenhum momento eu reclamei, nem o desrespeitei nem nada.»

«Eu perdoei Mourinho. Acho que de outra forma a minha carreira desportiva teria sido diferente... mas não guardo rancor dele», reconheceu.

Questionado sobre se o português é um bom treinador, León foi curto e direto. «É um bom motivador, especialmente no começo. Chega e acreditas na sua mensagem, compras a ideia.»

Já sobre a hipótese de tomar café com o atual treinador do Benfica, o médio espanhol prefere que cada um fique no seu canto.

«Se nos falta um café? Não. Está tudo bem, ele está bem em Portugal e eu estou em Múrcia», rematou.