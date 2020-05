Iván Helguera é o novo treinador do Las Rozas CF, informou esta terça-feira o clube que milita na terceira divisão do futebol espanhol.



O antigo jogador do Real Madrid prepara-se assim para a primeira experiência enquanto técnico principal mais de uma década depois de ter terminado a carreira.



Internacional espanhol por 47 vezes, Helguera participou no Euro2000 e 2004 e no Mundial 2002. Fez carreira no Albacete, Espanhol, Roma, Real Madrid e Valência, emblema ao serviço do qual encerrou a carreira com dez títulos no palmarés.



A duração do vínculo entre as duas partes não foi revelada.

PRIMER EQUIPO| ¡¡¡Ya es oficial!!! @ivanhelguera1 se convierte en nuestro nuevo entrenador para la próxima temporada y ya es un miembro más de la familia #CorazónAzul.



👉 https://t.co/SgBiZj0RvI#BienvenidoIvánHelguera. pic.twitter.com/oeXKjsLd2K — Las Rozas CF (@LasRozas_CF) May 26, 2020