Os acontecimentos recentes, como as viagens de Kylian Mbappé com a namorada, os confrontos entre Álvaro Carreras e Rüdiger e agora as agressões entre Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni têm agitado o Real Madrid.

Em conversa no podcast «El Larguero», Antonio Adán, ex-guarda-redes do Sporting e do Real Madrid - na mesma altura em que José Mourinho estava no clube - comentou a situação atual do balneário dos «merengues» e a possibilidade de o treinador português voltar a treinar o emblema espanhol, na próxima temporada.

«Acho que é um treinador que consegue impor respeito à equipa, porque vendo os acontecimentos dos últimos dias isso não está a acontecer. Pela sua trajetória, por ser competitivo, por conhecer a casa e porque teria o apoio do presidente, dentro das opções que há no mercado, creio que seria uma opção muito válida», disse o guarda-redes do Esteghlal, do Irão.

O guardião espanhol acredita que Mourinho «seria capaz de gerir a situação dentro de portas e nunca se teria criado esse debate». «Ele teria priorizado a equipa, independentemente de quem fosse. Ele teria colocado o Real Madrid em primeiro lugar», afirmou Adán, que considerou que Mourinho teria capacidade de gerir a ligação entre Mbappé e Vinicius.

«Se existe um treinador que pode fazer isso, é um treinador do perfil de Mourinho. Ele ainda é um grande treinador e vencedor, embora eu entenda que será um treinador diferente daquele que encontrei há 14 anos.»

O que mais surpreende Adán sobre a situação entre Valverde e Tchouaméni é a quantidade de informação que sai para a imprensa. «Acho completamente absurdo que se fale de tantos detalhes do que se passa num balneário tão importante como o do Real Madrid. Têm de ser os jogadores a dar um passo em frente e pensar um pouco mais na camisola que representam e resolverem as coisas dentro de portas.»

«Há falta de união. Os jogadores fazem as coisas por conta própria e parece-me que é por falta de união e liderança», apontou ainda o espanhol.