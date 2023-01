O Sevilha continua em recuperação na Liga espnhola. Na receção ao Elche, numa partida da 19.ª jornada da prova, os andaluzes triunfaram por 3-0.



Acuña foi uma das figuras do conjunto de Sampaoli. O internacional argentino assistiu En Nesyri para o 1-0 - um golo que fez lembrar o que o marroquino marcou contra Portugal no Mundial 2022. Pouco depois, o campeão do Mundo fez ele próprio o 2-0 com um pontapé de primeira à entrada da área.



Aquando do segundo golo do Sevilha, já o Elche estava com menos um elemento por expulsão de Bigas. Ainda antes do intervalo En Nesyri fixou o resultado final com novo golo.



Com esta vitória os andaluzes chegaram aos 21 pontos e ocupam o 13.º lugar enquanto o Elche continua afundado no último lugar da classificação.



Classificação da Liga espanhola