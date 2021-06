Jesé, antigo jogador do Sporting. está infetado com covid-19, informou o Las Palmas.



Numa curta nota divulgada no site oficial, o emblema insular explicou que o extremo testou positivo na última ronda de testes efetuados. O jogador de 28 anos está assintomático e a cumprir isolamento, de acordo com a mesma fonte.



Lembre-se que Jesé regressou ao Las Palmas a meio da época passada e marcou dois golos em 16 jogos.