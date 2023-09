Koke, antigo futebolista espanhol que passou pelo Sporting em 2005/06 e que cumpre uma pena de seis anos de prisão por tráfico de droga, abordou a vida atrás das grades numa entrevista ao Canal +.

«A vida é complicada. Temos de pagar por coisas estúpidas. (...) Ser futebolista não muda nada. Aqui na prisão tgambém nos podem matar, mas não tenho medo», disse.

Koke beneficiou de uma atenuante por se ter confessado culpado do crime de tráfico de droga, atividade na qual assumiu ser-lhe mais rentável do que a de futebolista. «Como jogador, ganhei talvez 1 milhão por ano, mas na outra atividade ganha-se mais em dois meses do que num ano a jogar futebol. Mas arrisca-se a vida», reconheceu.

Koke, de 40 anos, recusou o rótulo de «traficante internacional». «Tenho contactos em todo o lado, mas não sou um Pablo Escobar.»