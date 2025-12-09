Fabián Ruiz foi o jogador do Paris Saint-Germain escolhido para fazer a antevisão, ao lado do treinador Luis Enrique, à deslocação ao mítico reduto do Athletic Bilbau, o San Mamés. O médio espanhol foi questionado mais que uma vez sobre Vitinha e João Neves, companheiros lusos no PSG.

Um jornalista perguntou-lhe sobre o bom momento da dupla lusa nesta temporada (ambos até já marcaram hat-tricks), mas Ruiz sublinha a importância do coletivo.

«Creio que não estão apenas Vitinha e João [Neves] em boa forma. Todos têm estado a um nível alto. No meu caso, tive uma lesão no adutor há alguns meses, ela regressou e baixei um pouco a forma. Agora estou a tentar recuperar», explicou.

Outro jornalista questionou até se este meio-campo formado com os dois portugueses era o melhor que tinha integrado. Fabián Ruiz teve dificuldade em responder.

«A verdade é que tive a sorte de partilhar meio-campo com grandes jogadores, tanto aqui como em Espanha. Neste momento, não consigo dizer. Estamos a fazer uma grande temporada e temos uma equipa muito flexível, com jogadores que podem jogar em diferentes posições. É a identidade desta equipa», afirmou.

Fabián Ruiz, de 29 anos, cumpre a quarta temporada em Paris após ter-se destacado no Nápoles, de Itália. Soma também 41 internacionalizações por Espanha, tendo-se estreado em 2019.