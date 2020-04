Depois de Radomir Antic e José Luis Capón, a família do Atlético de Madrid tem a lamentar mais uma morte: esta quarta-feira, faleceu Miguel Jones, lenda do clube colchonero.

«A família rojiblanca está de luto pelo falecimento de uma das nossas míticas lendas: Miguel Jones. Estarás sempre nos nossos corações», escreveu o emblema espanhol nas redes sociais.

Segundo a imprensa espanhola, o antigo médio, agora com 81 anos, morreu devido a uma pneumonia. Com a camisola do Atlético de Madrid, Miguel Jones venceu uma Liga Espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça Europeia.