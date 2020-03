No dia 18 de abril de 2020 vai fazer-se história na Taça do Rei. No estádio de la Cartuja, em Sevilha, Athletic Bilbao e Real Sociedad vão defrontar-se pela primeira vez na final, desde que esta competição tem este nome. Será a primeira final 100% basca na história da «Copa del Rey».

Depois de eliminarem, respetivamente, Mirandés e Granada, Real Sociedad e Athletic Bilbao vão pisar um terreno neutro pela primeira vez na história destes emblemas, ao fim de 164 jogos entre «los leones» e «la real». O histórico, até à data, é favorável aos homens de Bilbao, com 67 vitórias contra 54 dos jogadores da equipa de San Sebástian.

No que à Taça do Rei diz respeito, esta será a primeira final em dez anos a não contar com a presença de Barcelona ou Real Madrid. Em campo vai estar o primeiro vencedor de sempre da competição, o Athletic Bilbao, que já saiu vitorioso em 23 edições desta prova, só atrás das 30 do Barcelona. Já a Real Sociedad venceu foi a rainha por duas vezes, uma em 1909, quando o clube ainda se chamava «Ciclista de San Sebástian», e outra já com o nome atual, em 1987.

Atuais sexto e décimo classificados do campeonato espanhol, respetivamente, Real Sociedad e Athletic Bilbao já se encontraram em duas ocasiões nesta época. Se, em agosto, no San Mamés, em Bilbao, o Athletic venceu a Real por duas bolas a zero, o resultado foi diferente no Anoeta, em San Sebástian, onde os homens da casa venceram por duas bolas a uma.