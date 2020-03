A Federação Espanhola (RFEF) emitiu, nesta sexta-feira, um comunicado, através do qual recomenda aos clubes a suspensão dos treinos coletivos, garantindo que a prioridade é a proteção de atletas, treinadores, árbitros e todo o staff dos clubes.

«Na RFEF entendemos que, nestes momentos, a prioridade é a proteção dos futebolistas, treinadores, árbitros e todo o pessoal dos clubes e das federações, que estão implicados nas competições. Por esta razão, recomendamos encarecidamente que todos os clubes suspendam também os treinos coletivos das equipas enquanto não há competições oficiais» pode ler-se na publicação.

O organismo que tutela o futebol espanhol recomendou ainda a elaboração de planos de treino individuais e pediu encarecidamente a todos os intervenientes para «seguirem todas as indicações que estão a ser dadas por parte das autoridades sanitárias, especialmente as ações de isolamento e distância nos respetivos domicílios com mobilidade mínima».