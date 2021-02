No primeiro ano no Atlético de Madrid, Felipe assumiu-se como titular na equipa de Simeone. No entanto, o defesa brasileiro perdeu espaço na presente época e só voltou a jogar de início devido às ausências na linha defensiva colchonera.



O ex-FC Porto explicou que o treinador do Atleti nunca lhe explicou por que razão deixou de ser titular, o que tornou a situação complicada.



«Sou uma pessoa que gosta que o treinador seja comunicativo. Mas «El Cholo» não é. É um tipo que toma uma decisão e pronto. Não dá muitas explicações. Para mim é complicado porque tento sempre saber o motivo. Isso deixou-me incomodado, mas entendo. Sei como ele é», referiu, em entrevista à TNT.



O Atlético de Madrid defronta esta terça-feira o Chelsea, numa partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões.