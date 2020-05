Óscar Ortega, conhecido como Professor Ortega, teceu rasgados elogios a Felipe, defesa que o Atlético de Madrid contratou ao FC Porto no verão passado. Segundo o braço direito de Simeone, o internacional brasileiro é um «jogador impressionante».



«O Felipe é um futebolista impressionante. Quando atinge o pico de forma... Tem uma capacidade neuromuscular, de trajeto... É intransponível pelo ar e pelo chão. É um jogador completo. É maravilhoso quando atinge o pico de forma. Além da grande nobreza que tem, é uma excelente pessoa. Dentro do campo é aguerrido e solidário com os colegas, conquista o grupo facilmente», referiu o adjunto dos colchoneros ao Esporte Interativo.



Ortega considera que central de 31 anos tem «uma capacidade física muito especial» e defende que este irá ganhar índices físicos para competir «mais rápido do que na pré-época».