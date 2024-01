Após marcar um belo golo na vitória do Barcelona em casa do Betis, João Félix respondeu aos críticos e garantiu que mantém a confiança no seu jogo apesar de ter perdido o lugar na equipa titular de Xavi.



«Estou habituado a que falem de mim quando estou bem ou não estou bem. Quando jogo ou não, há sempre ruído e alguém que quer dizer alguma coisa, mas para mim é igual», sublinhou em declarações à à LaLiga TV.



«Tenho confiança em mim. O melhor é não ver, não ouvir e seguir em frente», acrescentou.



O internacional português traçou ainda os objetivos para o que resta da época dos blaugranas. «Vamos lutar pelo campeonato até ao final, pela Liga, pela Taça e pela Champions. A qualquer momento o Real Madrid e o Girona vão perder pontos e temos de lá estar quando isso acontecer», referiu.



Recorde o golo de Félix no vídeo associado ao artigo.



(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)