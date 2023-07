O futuro de João Félix e Morata permanece incerto apesar de ambos fazerem parte do plantel do Atlético de Madrid e estarem a participar na digressão à Coreia do Sul. O português já assumiu o desejo de jogar pelo Barcelona enquanto o internacional espanhol está a ser apontado a vários emblemas da Serie A.



O capitão dos colchoneros, Koke, abordou a situação dos dois avançados e deixou uma garantia.



«São jogadores importantes a nível mundial. São profissionais e vão dar tudo enquanto estiverem no Atlético. São profissionais, não sabemos se vão ficar, mas até ao dia em que estejam aqui devem ter respeito pelo clube, pelos colegas e dar tudo pela equipa», referiu, em declarações reproduzidas pela Marca.



Além do médio, também o técnico Diego Simeone abordou, esta quarta-feira, a situação de Félix no clube madrileno.