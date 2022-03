João Félix bisou na vitória do At. Madrid no terreno do Betis, por 3-1, foi eleito o homem do jogo e no final explicou esta veia goleadora que andavam desaparecida até há poucas semanas.

«Eu antes também fazia as coisas bem, mas há alturas em que os golos não aparecem. Agora estão a aparecer, as coisas estão sair-me e há que continuar assim», referiu.

«Estamos muito motivados, temos o nosso objetivo e estamos a lutar pelo nosso lugar. Estamos a trabalhar muito e quando assim é a qualidade vem ao de cima e ganhámos jogos. Nem sempre estivemos bem, mas apertámos o rabo e tratámos de melhorar onde tínhamos de melhorar.»

Na vitória sobre o Betis, acrescentou o português, foi fundamental o intervalo.

«É normal sofrer um pouco nestes jogos. Marcámos primeiro, antes do intervalo sofremos o empate, mas no balneário falámos, conversámos sobre o que estava mal e a atitude na segunda parte foi muito boa. Marcámos dois golos e ganhámos bem o jogo», frisou.

«Na primeira parte não estivemos bem, o Betis estava mais forte, mas na segunda parte mudámos completamente a atitude e quando assim é a qualidade sobressai.»