Pobre. Outra vez pobre o Atlético de Madrid que precisava de reagir após a escandalosa eliminação da Taça do Rei. João Félix foi titular frente ao Leganés, que entrou no Wanda Metropolitano em último lugar e saiu de lá com um ponto conquistado.

Comecemos pelo fim, que espelha bem o Atleti. O guarda-redes Cuéllar foi expulso, para a baliza foi o exsportinguista Jonatan Silva. Havia um minuto de compensação para se esgotar, os colchoneros tinham a bola, mas...nem conseguiram chegar à área! Nulo, zero, nada.

O 0-0, diga-se, reflete bem o que foi a formação de Simeone neste domingo de manhã. Uma equipa quase sem ideias e que só não ficou a perder no quarto de hora inicial porque Oblak defendeu um remate do português Kevin Rodrigues e outro de Braithwaite.

A reação veio por Correa. O argentino que viria a ser substituído na segunda parte para entrar Herrera teve nos pés a única ocasião do Atlético até aos 24 minutos. No primeiro tempo, apenas outra, com Morata a atirar para defesa de Cuéllar.

No segundo tempo, Recio podia ter feito o 0-1, mas Savic desviou a bola que saiu por cima. Simeone tinha lançado Vitolo ao intervalo, fez a tal troca de Correa por Herrera e acabou por colocar Saponjic em campo, com este a desperdiçar um lance, num cabeceamento por cima.

Depois, veio aquele momento final com Jonatan Silva na baliza, Savic a escorregar quando tinha a bola e, houvesse mais tempo, ainda o Leganés teria tentado surpreender Oblak. Com segundos no relógio, preferiu guardar a bola, ganhar um ponto, deixar o Espanhol em último e sentenciar o Atlético: culpado, porque pouco joga para quem tanta qualidade individual tem.