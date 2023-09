Germán Burgos, antigo adjunto de Diego Simeone, explicou por que razão João Félix vai ter melhor rendimento no Barcelona do que o que teve no Atlético de Madrid.



«É algo que acontece com frequência no futebol», começou por dizer no programa «Fútbol» da MovistarPlus.



«Alguém tem de substituir Cristiano Ronaldo. Atribuíram essa responsabilidade ao Félix e isso joga na sua cabeça. O Barcelona vai dar-lhe essa possibilidade, Por isso, acho que ele vai ser melhor no Barcelona do que foi no Atlético de Madrid», defendeu o técnico que trabalhou com o avançado luso na época 2019/20.



«El Mono» considera que o estilo dos blaugranas «convém mais a Félix» e comparou a sua situação com a de Rodri. «Outro caso é o de Rodri. No Atlético as coisas não funcionaram como ele gostaria e queria jogar. Foi com o Guardiola e ganhou tudo.»



O vaticínio de Burgos pode muito bem confirmar-se, visto que Félix leva três golos e uma assistência em três jogos pelos culés.