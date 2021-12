Ferran Torres chegou este domingo a Barcelona para fazer os exames médicos e assinar contrato com o clube catalão, tornando-se o primeiro reforço de Xavi.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o acordo entre o Barcelona e o Mancheste City já é total e o clube catalão vai pagar 55 milhões de euros, mais dez milhões em variáveis, pelo passe do avançado espanhol.

Ferran Torres vai realizar esta segunda-feira os necessários exames médicos e posteriormente vai assinar contrato por cinco anos.

Ferrán Torres has arrived in Barcelona today together with his agents and he’s in the city right now. Medical to be completed tomorrow morning as per @tjuanmarti 🇪🇸🛬 #FCB



Official statement in the coming hours. Five year deal. €55m plus €10m add ons to City. The deal is done. pic.twitter.com/HGMtqVvGon