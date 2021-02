Depois de ter rescindido contrato com o Benfica, Facundo Ferreyra foi oficializado como reforço do Celta de Vigo. O avançado argentino explicou a saída da Luz com a necessidade de se voltar a encontrar.



«Venho com vontade de acrescentar. Sou um típico número nove que segura a bola e joga muito de costas para a baliza. Talvez não chegue com o ritmo que quero, mas tenho muita vontade. Saí do Benfica para me voltar a encontrar, quero demonstrá-lo em campo e recuperar o nível que já exibi», referiu, citado pela Marca.



O jogador de 29 anos justificou a escolha pelo Celta de Vigo. «Quando jogavas contra o Celta, sabias que enfrentavas uma equipa com grandes jogadores. Não entendo como nos últimos anos o clube lutou para não descer pela qualidade dos futebolistas que tem. Agora está melhor e espero ajudar», finalizou.



Ferreyra chegou à Luz em 2018 depois de ter terminado o contrato com o Shakhtar Donetsk. Fez nove jogos e um golo no primeiro semestre, mas acabou por ser emprestado ao Espanhol, por um ano e meio (36 jogos e 9 golos).Esta época voltou a ser integrado no plantel principal do Benfica, com Jorge Jesus, e ainda fez três jogos (sem golos).