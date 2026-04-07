A FIFA abriu um processo disciplinar à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) devido a cânticos islamófobos e xenófobos no jogo particular entre Espanha e Egito.

No passado dia 31 de março, Espanha e Egito – duas equipas apuradas para o Mundial 2026 – mediram forças num jogo particular no Estádio Cornellà, em Barcelona.

O jogo ficou marcado cânticos entoados por alguns adeptos espanhóis, que já tinham assobiado o hino da seleção africana. «Quem não salta é muçulmano», cantaram a partir dos 20 minutos.

A RFEF utilizou o sistema de som e os ecrãs gigantes do recinto para solicitar o fim dos cânticos ao intervalo, mas sem sucesso. Através das redes sociais, a RFEF condenou o incidente.

Lamine Yamal, ele próprio com origens muçulmanas, reagiu publicamente após o jogo.

Este incidente motivou a abertura de uma investigação por parte da polícia catalã e uma onda de indignação nacional, que se estendeu ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Agora é a própria FIFA a abrir um processo disciplinar.