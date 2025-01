Luís Figo voltou a estar debaixo de holofotes espanhóis. Nas redes sociais, o antigo internacional português entrou numa guerra e protagonizou várias discussões acesas sobre os mais de 100 eventos em Espanha para assinalar a morte do ditador Franco e o fim do fascismo.

Tudo começou quando o antigo Bola de Ouro escreveu sobre as prioridades de Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol: «Tenho pena que todo o dinheiro será gasto com a celebração de um morto na história de Espanha há 50 anos e não seja utilizado para as vítimas da DANA, em Valência, de modo a que saiam o mais rapidamente possível deste inferno. O maior problema hoje em dia são os vivos e não os mortos», começou por escrever.

Ora, um utilizador do X acabou por responder a Luís Figo: «O maior problema são os porcos fascistas como tu, escória». O português não gostou e atirou:

"Fascista? Não gosto. O que sou é rico e isso deixa-te com muita inveja, inútil! A escória como tu, que não faz nada e vive de histórias, é quem cataloga as pessoas. Se queres um emprego escreve-me e deixa de viver de subsídios», atirou.

O antigo jogador do Real Madrid e Barcelona também entrou em conflito com Antonio Maestre, depois deste ter acusado Figo de roubar 2,4 milhões de euros ao fisco, quando «podia ajudar as vítimas da DANA».

«Rato! Falas muito e sabes pouco!! Vives de uma história e do dinheiro da media de esquerda!! Num ano, paguei mais impostos em Espanha que tu em toda a tua vida, para que possas viver de uma história inútil», disparou para o escritor.

