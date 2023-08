Giuliano Simeone, um dos três filhos futebolistas do treinador Diego Simeone, lesionou-se com gravidade num jogo particular entre o Alavés e o Burgos.

Com 86 minutos de jogo, o avançado de 20 anos sofreu uma entrada duríssima de José Matos, defesa do Burgos. O sofrimento de Simeone e as reações de jogadores das duas equipas e até de alguns espectadores deram logo a entender a gravidade da situação.

O jogo foi logo dado como encerrado e Giuliano Simeone, depois de ter estado largos minutos a ser assistido no relvado, deixou o campo de ambulância sob aplausos de jogadores, elementos do staff das duas equipas e de adeptos.

Já nesta segunda-feira, o Alavés informou que o jovem futebolista sofreu uma fratura do perónio esquerdo com luxação do tornozelo. Vai ser operado e enfrenta uma longa paragem.

Giuliano Simeone, que tinha sido emprestado pelo Atlético Madrid ao Alavés recentemente, tinha marcado o único golo da equipa basca nesse jogo.