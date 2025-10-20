Flick e a expulsão: «Agora tenho mais emoções, o Barcelona mudou-me»
Treinador do Barcelona até recordou uma famosa goleada aplicada aos culés... pelo próprio Hans Flick
Hans Flick protagonizou um momento pouco habitual da sua parte contra o Girona, na última jornada da Liga espanhola, ao ver o cartão vermelho por protestos. Por isso, vai falhar o próximo Barcelona-Real Madrid, por suspensão.
Conhecido por manter a 'poker face' na linha lateral, Hans Flick explicou o momento aos jornalistas catalães, em conferência de imprensa de antevisão a um duelo com o Olympiakos para a Champions.
«Não estou mais nervoso, talvez as minhas emoções não sejam as mesmas de antes. Lembro-me que, quando treinava o Bayern de Munique, havia imagens de quando vencemos por 8-2 o Barça e eu nunca sorria com os oito golos. Agora tenho mais emoções, este clube mudou-me completamente», admitiu Flick.
«O que posso dizer é que amo este clube, amo Barcelona, amo as pessoas daqui, é incrível, e dou o meu máximo por este clube. Vivo para o clube. Essas coisas, quando me vejo na televisão, não gosto, para ser honesto, e não gosto que os meus netos vejam o avô assim, então talvez tenha que mudar o meu comportamento», acrescentou o alemão.
Flick, de 60 anos, cumpre a segunda temporada no clube catalão. Na temporada passada, arrecadou três títulos - Liga espanhola, Supertaça e Taça do Rei.