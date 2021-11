O Getafe alcançou a segunda vitória na Liga espanhol ao golear o Cádiz por 4-0, no Coliseum Alfonso Pérez.



O clube madrileno chegou ao intervalo a vencer graças a um golo do uruguaio Mathias Miramontes. Na segunda parte a equipa orientada por Quique Flores fez o golo da tranquilidade por Cuenca aos 60 minutos.



Cinco minutos após o 2-0, Florentino foi chamado a jogo e ainda foi a tempo de assistir Mata para um belo golo. Foi a primeira assistência do médio português cedido pelo Benfica na época 2021/22. Refira-se que Unal anotou o outro golo do Getafe.



Já a Real Sociedad não saiu do nulo na receção ao Valência, com Guedes e sem Thierry, e falhou a oportunidade de se voltar a isolar na liderança do campeonato.



O jogo ficou marcado pela expulsão de Elustondo por agressão a Daniel Wass. Este lance surgiu quase dez minutos depois de Guedes ter saído. De acordo com o diário AS, o internacional português questionou por três vezes Bordalás se era ele a sair.



Apesar do triunfo, o Getafe continua no penúltimo lugar enquanto o Cádiz é 16.º. Por sua vez, o Valência é 10.º e a Real Sociedad é segunda classificada com 29 pontos.