Depois de ter anunciado na véspera que irá contratar José Mourinho e Ibrahima Konaté caso vença as eleições no Real Madrid, Florentino Pérez revelou ainda outro reforço. Segundo o atual presidente dos «merengues», Denzel Dumfries está fechado para reforçar o plantel em 2026/27.

«Hoje vou falar sobre Dumfries; as três primeiras contratações são Mourinho, Konaté... e Dumfries. Um lateral-direito muito bom», anunciou Florentino, no programa «Horizonte», da Cuatro.

O lateral-direito neerlandês, diga-se, tem uma cláusula de rescisão muito baixa no Inter de Milão, de apenas 20 milhões de euros.

Mas Florentino Pérez não se ficou por aqui e largou uma «bomba». «Na terça-feira vou fazer uma oferta a um clube importante da Champions por um grande jogador que seria a maior quantidade de dinheiro que o Real Madrid pagaria por uma transferência em toda a sua história. Pelo menos 150 milhões.»

Ora, confrontado com vários nomes, o atual presidente do Real Madrid deu algumas dicas.

«Olise? É um grande jogador, mas não é o nome em que estou a pensar. Não é Doku, não é Haaland ou Kane. Mas joga do meio-campo para a frente. E não é da Premier League. É um galático total. Mas primeiro falaremos com o clube, não vamos fazer como o outro senhor», afirmou, numa alusão a Enrique Riquelme, que tinha manifestado a intenção de contratar Haaland, antes dos desmentidos da agente e do Manchester City.

«Quando contratamos alguém é para entusiasmar. Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano ou Kaká… o jogador é dessa dimensão», concluiu.