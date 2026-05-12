Florentino Pérez convoca conferência de imprensa para esta terça-feira
Presidente do Real Madrid vai falar aos jornalistas após reunião do Conselho de Administração dos «merengues»
Presidente do Real Madrid vai falar aos jornalistas após reunião do Conselho de Administração dos «merengues»
Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, convocou uma conferência de imprensa para as 17h00 desta terça-feira, na sequência de uma reunião do Conselho de Administração do emblema madrileno.
«O Real Madrid anuncia que esta tarde, às 18h00 [17h00 em Lisboa], o nosso presidente, Florentino Pérez, comparecerá na sala de imprensa da Cidade Real Madrid após a reunião do Conselho de Administração e participará numa conferência de imprensa», lê-se no comunicado dos «merengues».
Depois de várias polémicas nas últimas semanas e de uma época sem títulos, Florentino Pérez vai falar pela primeira vez. É expectável que o presidente do Real Madrid fale sobre os recentes conflitos no balneário, nomeadamente os confrontos entre Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde. O compromisso de Kylian Mbappé também tem sido muito questionado pelos adeptos.
Além de tudo isto, existe ainda a expectativa de que Florentino Pérez aborde o futuro de Álvaro Arbeloa. O treinador não deverá continuar à frente da equipa na próxima temporada e José Mourinho tem sido apontado com muita insistência a um regresso ao Bernabéu. O discurso do treinador do Benfica na última noite já soou a despedida e espera-se por aquilo que o presidente do Real Madrid também tem a dizer sobre este tema.
Comunicado oficial.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2026