Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, convocou uma conferência de imprensa para as 17h00 desta terça-feira, na sequência de uma reunião do Conselho de Administração do emblema madrileno.

«O Real Madrid anuncia que esta tarde, às 18h00 [17h00 em Lisboa], o nosso presidente, Florentino Pérez, comparecerá na sala de imprensa da Cidade Real Madrid após a reunião do Conselho de Administração e participará numa conferência de imprensa», lê-se no comunicado dos «merengues».

Depois de várias polémicas nas últimas semanas e de uma época sem títulos, Florentino Pérez vai falar pela primeira vez. É expectável que o presidente do Real Madrid fale sobre os recentes conflitos no balneário, nomeadamente os confrontos entre Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde. O compromisso de Kylian Mbappé também tem sido muito questionado pelos adeptos.

Além de tudo isto, existe ainda a expectativa de que Florentino Pérez aborde o futuro de Álvaro Arbeloa. O treinador não deverá continuar à frente da equipa na próxima temporada e José Mourinho tem sido apontado com muita insistência a um regresso ao Bernabéu. O discurso do treinador do Benfica na última noite já soou a despedida e espera-se por aquilo que o presidente do Real Madrid também tem a dizer sobre este tema.