Florentino Pérez, candidato à presidência do Real Madrid, foi questionado, numa entrevista à Televisão Espanhola (TVE), sobre a possibilidade de voltar a contar com José Mourinho no comando técnico dos merengues. Contudo, o dirigente de 79 anos salienta que ainda não teve qualquer conversa com o atual treinador do Benfica.

«Treinador? Estou a pensar nisso e tenho dois nomes em mente. Mourinho? É um grande treinador, sem dúvida, mas ainda não falei com ele», começou por dizer.

Florentino Pérez abordou, ainda, a possível renovação de Vinícius Júnior, num momento em que aproveitou para enumerar…os melhores jogadores do mundo.

«Não sei se o Vinícius vai renovar. Se quiserem a minha opinião, espero que ele fique no Real Madrid porque é um dos melhores jogadores do mundo. Mbappé, Bellingham, Güler, Valverde, Vinicius…são os melhores jogadores do mundo. As pessoas sabem que eu sempre contratei os melhores. Um bom treinador ajudará estes jogadores a construir mais uma etapa muito importante na história do Real Madrid», acrescentou.