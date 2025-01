Florentino Pérez foi reeleito, este domingo, presidente do Real Madrid com um quinto mandato, que vai durar até 2029.

O dirigente de 77 anos não teve oposição. Pérez leva mais de duas décadas à frente do Real Madrid. Foi eleito pela primeira vez em 2000, mas renunciou em 2006, regressando depois em 2009.

No futebol, Florentino Pérez já conquistou sete Ligas dos Campeões, sete campeonatos, três Taças do Rei e cinco títulos de campeão do mundo de clubes. Tem ainda 28 títulos no basquetebol, entre os quais oito campeonatos nacionais e três Euroliga.