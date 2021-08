73 jogos depois (!), Pedri vai, por fim, gozar um período de férias em Tenerife.



O prodígio natural de Tegueste partilhou uma foto nas redes sociais a mostrar que estava de partida de Barcelona. Espera-se que Pedri esteja ausente dos trabalhos do conjunto blaugrana durante duas semanas.



O internacional espanhol estreou-se pela primeira equipa do Barça na temporada passada e acabou por ser chamado por Luis Enrique para o Euro 2020. Além da participação no Campeonato da Europa, o jovem médio ainda foi competir por Espanha nos Jogos Olímpicos.



Pedri apresentou-se ainda no Barcelona para o arranque oficial da temporada e disputou os primeiros dois jogos do campeonato.