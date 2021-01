O Barcelona apresentou a quarta camisola da temporada, uma nova camisola em homenagem à Catalunha que vai ser utilizada exclusivamente no clássico com o Real Madrid em abril.

Uma camisola inspirada na bandeira da Catalunha, a Senyera, com as cores tradicionais do clube e lançada, numa campanha protagonizada por Carles Puyol, com o seguinte slogan: «Una samarreta ens agermana (uma camisola que nos une)».

A camisola será utilizada apenas no jogo com o rival Real Madrid, na capital espanhola, a 11 de abril.