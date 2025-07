Guardiola parte para a nona temporada ao serviço do Manchester City, após uma época 2025/26 composta por desilusões. Talvez em busca de inspiração, Pep Guardiola adotou um novo look que surpreendeu os internautas.

Foi filmado de bigode num vídeo promocional de uma clínica em Barcelona, a sua terra-natal, e as imagens foram amplamente partilhadas nas redes sociais.

Guardiola nunca tinha assumido o bigode e, por isso, há quem aponte uma razão 'lógica' para esta mudança - talvez o treinador espanhol tenha-se inspirado na série Ted Lasso, pois os produtores anunciaram uma quarta temporada nos últimos dias.

A série retrata o improvável sucesso de um treinador de futebol americano numa equipa de futebol, com muito humor à mistura. A personagem principal tem também um farto bigode.

Aos 54 anos, Guardiola já é um técnico experiente. Tanto, que admitiu nesta segunda-feira que vai fazer uma pausa na carreira no final do contrato com o Manchester City (2027).