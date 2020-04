Depois de se ter oferecido para ajudar o Ministério de Saúde espanhol na luta contra a pandemia de Covid-19, Ana Romero 'Willy' foi aceite e colocou mãos à obra, conforme anunciou no twitter.



A jogadora do Betis é licenciada em medicina e decidiu não ficar de braços cruzados, oferecendo-se para ajudar o sistema de saúde espanhol no que for necessário.



«Muito feliz por poder contribuir com um pequeno grão de areia na luta contra a Covid-19, formando parte do nosso sistema sanitário nestes dia», escreveu na rede social.



Toda ajuda é pouca nesta fase. Espanha, lembre-se, é um dos países mais afetados pela Covid-19: 157.022 infetados e mais de 15 mil mortes, segundo os dados desta sexta-feira.



Muy feliz por poder aportar mi pequeño granito de arena en la lucha contra el #Covid_19 formando parte de nuestro sistema sanitario en estos días.



Mi agradecimiento también al @RealBetis por darme todas las facilidades en este camino. ¡Es el momento de arrimar el hombro! 💪 pic.twitter.com/4E4u3bTXGn — Ana Romero Moreno (@aromero7willy) April 9, 2020