Que enorme gesto de Raúl García. O médio do Athletic Bilbao foi solicitado por vários jogadores do Alcoyano para trocar a camisola, porém, este só tinha duas para o jogo da Taça do Rei, acabando por não poder responder a todos os pedidos.



No entanto, o espanhol não se esqueceu dos pedidos e decidiu enviar uma camisola sua a cada jogador do plantel da equipa que milita na Segunda Divisão B de Espanha.



«O plantel e o clube agradecem o gesto de Raúl García, jogador do Athletic Bilbao, que enviou 20 camisolas com o seu número e nome, depois de durante o jogo ter recebido vários pedidos, mas só tinha duas», escreveu o Alcoyano nas redes sociais.