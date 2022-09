Vinicius Jr. foi insultado com insultos racistas na chegada da equipa do Real Madrid ao Metropolitano, para jogar o dérbi com o Atlético, ele que na última semana esteve no olho do furacão por gostar de dançar quando marca.

Ora perante isto, e assim que Rodrygo inaugurou o marcador para o Real Madrid, os dois brasileiros sambaram o relvado do Metropolitano, o que valeu uma chuva de objetos: isqueiros, bolas e até uma garrafa de rum caiu no relvado.