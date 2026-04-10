A 31.ª jornada da Liga espanhola está a ser marcada por uma verdadeira viagem ao passado. A maioria dos clubes está a utilizar uma versão retro dos equipamentos e até as bolas e o próprio grafismo da transmissão televisiva remontam a anos anteriores do campeonato no país vizinho.

No entanto, esta sexta-feira, no Real Madrid-Girona (1-1), quem roubou as atenções foi o árbitro Javier Arberola Rojas. O juiz da partida surgiu com uma camisola extravagante com um padrão xadrez, até a fazer lembrar o Boavista.

Veja, na galeria associada, o equipamento arrojado do árbitro do Real Madrid-Girona.

