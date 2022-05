Apesar dos rumores que o colocam na porta de saída do Barcelona, Frenkie De Jong deixou bem claro o que pretende para o futuro: ficar nos blaugranas.



«Não quero falar mais de rumores. Prefiro ficar no Barcelona», começou por dizer o médio que se encontra ao serviço da seleção dos Países Baixos citado pelo «Sport».



«Sinto-me bem no Barcelona. Contactos? Não posso dizer nada. Não há nada oficial. Quero ficar no Barcelona, já tinha dito. O Barcelona é o clube dos meus sonhos desde que era pequeno», acrescentou o neerlandês.



Apesar do desejo de continuar na Catalunha, De Jong admitiu que irá conversar com outros clubes caso estes o contactem.



«Se outros clubes me ligarem, atenderei a chamada. É algo que sempre se faz. Os dirigentes do Barcelona não me disseram nada nem me fizeram qualquer proposta. Por isso, entendo que não há nenhuma operação em marcha. Falei com o Xavi, mas apenas sobre questões futebolísticas», referiu.



De Jong, que frisou não estar arrependido de ter trocado o Ajax pelo Barça, tem contrato com os culés até 2026.