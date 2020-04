A morte Radomir Antić, ex-futebolista e treinador de Real Madrid, Atlético e Barcelona, está a comover o mundo do futebol e as reações têm surgido um pouco por todo o lado. Além de Paulo Futre, várias figuras dos clubes por onde passou o sérvio deixaram uma mensagem de homenagem.



O CEO do Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marín, disse que o clube perdeu um pedaço do seu coração.



«Com a perda de Radomir foi-se um pedaço do coração do clube», disse, citado pelo site dos colchoneros.



Por sua vez, o presidente do clube madrileno, Enrique Cerezo, referiu que morreu um dos criados da época dourada vivida entre 1995 e 1998. «Morreu uma grande pessoa e um dos artífices da magnífica época dourada que viveu o Atlético.»



O Barcelona deixou uma nota nas redes sociais, lamentando a perda de «um homem muito querido no mundo do futebol».

Hoy nos ha dejado Radomir Antic, que fue entrenador del FC Barcelona en 2003. El barcelonismo está de luto por la pérdida de un hombre muy querido en el mundo del fútbol. Descanse en paz 🙏 pic.twitter.com/vXZ3U49pM2 — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) April 6, 2020



Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, também fez questão de despedir-se do histórico treinador. «Fizeste maior o Atlético e a nossa rivalidade. Adeus a trajetória única: Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Descansa em paz», escreveu, nas redes sociais.



O Luton Town, um dos clubes que Antić representou como jogador, deixou uma sentida mensagem. «Estamos devastados pela morte da lenda do Town, Radomir Antic. Um verdadeiro herói nas subidas e a prevenir a despromoção. Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos nesta altura terrível. Descansa em paz, Raddy», pode ler-se na nota.

We are devastated to learn of the passing of Town legend Radomir Antic, at the age of 71. A true Hatters hero, for promotion and preventing relegation. The thoughts of all at Kenilworth Road are with his family and friends at this terribly sad time. Rest in peace, Raddy 🙏 #COYH pic.twitter.com/6ZwMAcGp2l — Luton Town FC (@LutonTown) April 6, 2020

Míchel, ex-pupilo do técnico, diz que perdeu «o pai que o futebol lhe deu». «Se estava triste, hoje estou devastado. Grande em todos os sentidos da vida, jamais te poderei agradecer. Sei que não sabias, mas nunca é tarde. Foste o pai que o futebol me deu. Os meus abraços de amor à minha outra família e em especial à nossa Vera.»

Por si no estaba triste, hoy estoy devastado. Grande en todos los sentidos de su vida y jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Se que lo sabias pero no está de más que te lo lleves para siempre . — Míchel (@MichelGonzalez) April 6, 2020

Fernando Torres, também ele uma lenda do Atleti, garantiu que Antić estará sempre nos corações dos adeptos. «Antić deixou-nos, um homem que dignificou a profissão de futebolista, história do nosso Atleti, campeão e lenda rojiblanca. Radomir sempre estará nos corações dos atléticos. As minhas condolências e todo o ânimo para os seus familiares e amigos», referiu.



Nos ha dejado Antic, un hombre que dignificó la profesión de futbolista, historia de nuestro Atleti, campeón y leyenda rojiblanca porque Radomir siempre estará en los corazones de todos los atléticos. Mis condolencias y todo mi ánimo para sus familiares y amigos. DEP pic.twitter.com/Asrxh1TRYM — Fernando Torres (@Torres) April 6, 2020

O antigo líder do Barcelona, Joan Gaspart, responsável pela contratação do treinador salientou a humildade que este tinha. «Depois de terminar a etapa no Barcelona e de deixar o futebol, ligava duas vezes por ano. Tinha uma humildade tremenda. Lembro-me que nunca deixou de felicitar-me no meu aniversário. Tivemos uma relação pontual, mas carinhosa», lembrou, à Marca.



Casillas lamentou ter de dar novamente os sentimentos a uma família. «Mais um dia em que tenho de dar os meus sentimentos às famílias que estão a perder entes queridos. Lembrar-me da família e amigos de Radomir. Muita força e ânimo.»Foi

Un día más tengo que dar el pésame a todas aquellas familias que están perdiendo un ser querido. También, acordarme de la familia y amigos de Radomir Antic. Mucho ánimo y fuerza! D.E.P 🙏 pic.twitter.com/QkOZRbxY14 — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2020



Por último, o Real Madrid emitiu um comunicado pelo falecimento de Antić. «O Real Madrid, o seu presidente e toda a direção, lamentam com grande consternação o falecimento de Radomir, que foi treinador do Real Madrid de março de 1991 a janeiro de 1992.»