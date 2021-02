Considerado o melhor jogador do Mundo em 1999, quando jogava no Barcelona, Rivaldo não tem dúvidas sobre o destino que Lionel Messi dará em breve à carreira.

E se tivesse, esclareceu-as por completo nesta terça-feira durante o Barcelona-PSG, jogo que a equipa francesa venceu por 4-1. «Esta goleada sofrida com o PSG será muito provavelmente o último jogo de Messi na Liga dos Campeões pelo Barcelona em Camp Nou», disse o ex-futebolista brasileiro que jogou no Barcelona de 1996 a 2002, num evento promovido por uma casa de apostas

Rivaldo acrescentou que hoje em dias os blaugrana não podem dar ao argentino a possibilidade de lutar por títulos importantes, ao contrário do que acontece com os gauleses. «O seu futuro será o PSG, ainda para mais depois da exibição em Camp Nou. É uma equipa que lhe dará a possibilidade de continuar a lutar por títulos», vincou.

O ex-jogador, também campeão do Mundo pelo Brasil em 2002, falou ainda sobre as eleições no Barcelona, agendadas para 7 de março. Declarou apoio ao ex-presidente culé Joan Laporta, que no início deste mês disse estar convicto, pelo contrário, de que Messi não vai a lado nenhum. «Tenho indícios de que está bem em Barcelona e de que quer ficar cá. Só tem de confiar no projeto desportivo», disse.