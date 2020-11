Gabi, antiga referência do Atlético Madrid, anunciou este domingo a retirada do futebol.

O jogador espanhol, de 37 anos, esteve duas temporadas no Al Sadd, no Qatar, sob o comando de Xavi, mas em junho anunciou que não iria continuar no clube. Agora revelou nas redes sociais que é altura de arrumar as botas.

«Quando comecei a jogar futebol nunca imaginei que os meus sonhos se tornassem realidade. Hoje é o dia de encerrar a minha carreira como futebolista», escreveu.

«Queria agradecer a todas as pessoas que fizeram parte deste percurso, a todos os meus companheiros de equipa, treinadores, funcionáriss de todas as equipas e claro à minha família e amigos, porque nunca deixaram que me derrubassem nos momentos de maior dificuldade», disse ainda o médio que jogou dez épocas no Atlético.

«Também quero agradecer a todos os adeptos que exigiram e me incentivaram a ser melhor, não só no campo, mas também fora dele. Finalmente, a ti FUTEBOL por me dares a oportunidade de ser eterno na memória de tantas pessoas (sem dúvida o maior património que adquiri) Agora tenho que cuidar dos meus. Obrigado a todos!», termina a mensagem de Gabi, que teve respostas de várias figuras ligadas ao futebol.