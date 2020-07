O presidente do Barcelona refuta os rumores de uma possível saída de Lionel Messi em 2021, ano em que termina o contrato vigente.

«Não vou dar detalhes das negociações, mas ele já disse muitas vezes que quer acabar a carreira no Barcelona. Agora estamos focados na competição, e há negociações com muitos jogadores. Mas o Messi quer continuar no Barcelona, quer acabar aqui a carreira. Tem muitos anos pela frente e vamos desfrutar do futebol dele mais tempo», garantiu o líder «blaugrana» à Movistar, após a vitória no reduto do Villarreal.

Nos últimos dias surgiram notícias que garantiam que Messi estava a pensar deixar o Barcelona quando terminasse o atual contrato, por estar insatisfeito com o rumo da política desportiva do clube.