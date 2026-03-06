Gareth Bale: «Joguei toda a carreira com uma lesão nas costas»
Antigo jogador do Tottenham e Real Madrid tinha uma hérnia discal que nunca curou
Gareth Bale assumiu que jogou toda a carreira com uma lesão nas costas, a mesma que o deixou muitas vezes limitado e que acabou por levar o antigo jogador do Tottenham e Real Madrid a antecipar o final da carreira, logo a seguir ao Mundial 2022, aos 33 anos.
«Lesionei-me num disco nas costas quando tinha 18 anos ao serviço do Tottenham e joguei toda a carreira com essa lesão», confessa o antigo jogador no podcast «The Overlap» que contou com a participação de Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright.
Uma hérnia discal que acabou por condicionar o internacional galês nos anos que se seguiram. «Essa lesão causou-me muitos problemas num gémeo ao longo da carreira. Foi algo que nunca me recuperei e que nunca tornei público e, quando não podia jogar, as pessoas criticavam-me e diziam que estava a dar desculpas. Fui lidando com isso, mas na parte final já não aguentava mais», acrescenta.
Apesar do constante incómodo, Gareth Bale foi contratado ao Tottenham pelo Real Madrid em 2013 e, em Espanha, foi três vezes campeão e conquistou cinco Ligas dos Campeões, acumulando mais de 250 jogos até 2022.