Gennaro Gattuso foi esta quinta-feira apresentado como o novo treinador do Valência. Em conferência de imprensa de apresentação, o técnico italiano revela o que espera da equipa para a próxima temporada.

«Quero jogadores que acreditam que jogar no Valência é como jogar no Real Madrid ou Barcelona», referiu o antigo técnico do Nápoles.

Gattuso garante ainda que Jorge Mendes é um amigo mas que não teve influência na sua ida para o clube espanhol, acrescentando que espera que clube construa uma equipa competitiva: «Comecei a minha carreira de treinador há oito anos e nunca contratei um jogador do Jorge Mendes. Dito isto, é um amigo e uma pessoa que respeito. Nunca fiz nenhum acordo com ele.»

«Espero que consigam encontrar jogadores que possam ser úteis ao Valência, não só do Jorge Mendes, como de qualquer outro», acrescentou o treinador de 44 anos.

Gennaro Gattuso revela que vai conversar com Gonçalo Guedes, Gayà e Soler, jogadores que poderão abandonar o clube nesta janela de transferências.