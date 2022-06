O futuro de Gareth Bale continua a ser uma incógnita. Após ser associado ao Cardiff City, agora é a vez do Getafe se juntar à lista de possíveis destinos do atacante galês.

O presidente do Getafe assumiu esta quarta-feira, que os representantes do jogador de 32 anos contactaram o clube espanhol com intenção de saber a disponibilidade de receber o antigo jogador do Real Madrid.

«Foi-nos oferecido o Gareth Bale. Temos que estudar essa possibilidade com a equipa técnica do Getafe», afirmou Ángel Torres na apresentação dos novos equipamentos do clube.

Gareth Bale deixou o Real Madrid no inicio do mês de junho, após nove épocas no clube madrileno. Conquistou cinco Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, três campeonatos espanhóis, duas Supertaças europeias, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola pelos «merengues».