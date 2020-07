O Sevilha consolidou o quarto lugar da Liga espanhola após bater o Eibar por 1-0, em jogo da 34.ª jornada.



Com Rony Lopes a assistir do banco de suplentes, o conjunto andaluz desbloqueou o encontro: Jesús Navas driblou um adversário e cruzou para o segundo poste onde surgiu Ocampos a desviar para o 1-0.



Os bascos, que tiveram Rafa Soares e Paulo Oliveira em campo todo o jogo, estiveram perto de sair do Sánchez Pizjuán com um empate, mas o remate de Kike acertou no ferro.



Com este triunfo, o Sevilha aproximou-se do Atlético de Madrid no terceiro lugar enquanto o Eibar está um lugar acima da linha de água.



No outro jogo desta segunda-feira, o Levante (com Vezo de início e Hernâni a saltar do banco) empatou 1-1 com a Real Sociedad.