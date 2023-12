O jogo entre o Granada e o Athletic Bilbao foi suspenso ainda na primeira parte.



Aos 18 minutos, os adeptos começaram a assobiar sem que árbitros e jogadores entendessem o que se passava. «Fora!», «fora!» gritavam os adeptos. Entretanto, dois elementos da equipa médica de um dos emblemas seguiu para a bancada para prestar assistência médica a um adepto do Granada, situação para a qual a assistência já tinha tentado alertar.



Segundo a imprensa espanhola, o adepto do Granada em questão sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Os jogadores ainda permaneceram no relvado cerca de 15 minutos até que o árbitro, após conversa com o delgado ao jogo e com os treinadores das duas equipas, mandou toda a gente recolher aos balneários.



Entre a interrupção do jogo até à decisão da equipa de arbitragem de suspender a partida, os adeptos pediram que as equipas se retirassem. «Fora!», «fora!», «fora!» gritaram.



Refira-se que o Athletic vencia por 1-0 aquando da interrupção do encontro.



Equipos a vestuarios. El partido sigue detenido por una urgencia médica en las gradas.



