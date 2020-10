O guarda-redes português Rui Silva foi titular na vitória forasteira do Granada sobre o Getafe por 1-0.

O único golo do jogo foi apontado por Angel Montoro, na transformação de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Granada chega aos 13 pontos na Liga espanhola, os mesmo que o Real Madrid, com quem divide a liderança. Este domingo, a Real Sociedad pode chegar ao primeiro lugar, mas ficará com mais um jogo do que os merengues e a formaçao da Andaluzia.