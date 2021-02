O Granada confirmou, esta quinta-feira, a saída de Rui Silva. O guarda-redes português está em final de contrato e segundo a agência EFE, já se comprometeu com o Betis para as próximas cinco temporadas.



«Vamos defendê-lo sempre enquanto usar a camisola do Granada. Deu-nos muito desde a subida. Mantivemos conversas com seu representante, mas não conseguimos chegar a um acordo. Entendemos que devíamos retirar a cláusula pela temporada que estava a realizar. Se aceitássemos uma proposta mais baixa, não seríamos capazes de contratar um guarda-redes do mesmo nível por esse preço. O Granada não pôde aproximar-se do valor das ofertas que teve de outros clubes», referiu o diretor desportivo do clube, Fran Sánchez, citado pelo «Granada Digital».



Rui Silva, natural da Maia, estreou-se na Liga portuguesa pelo Nacional ainda com idade de júnior, e em 2016/17 transferiu-se para o Granada, mas apenas assumiu a titularidade na época 2017/18, contribuindo para o regresso do clube à divisão principal.